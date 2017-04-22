Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle son buldu.



Konuk takımın gollerini Süleyman Koç, Junior Caiçara ve Özgür Çek kaydetti. Başakşehir ise Alparslan Erdem, Mustafa Pektemek ve Emre Belözoğlu'unn penaltı golüyle maça tutundu.



Başakşehir bu skorla 57 puana yükseldi. Beşiktaş Adanaspor maçını kazanırsa rakibi olan puan farkını 7'ye çıkaracak. Çaykur Rizespor ise 24 puan ile haftayı kapadı.



Başakşehir ligde bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



EPUREANU BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Çaykur Rizespor maçında sarı kart görün Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Alexandru Epureanu, haftaya oynanacak olan Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçında kart sınırında bulunan İstanbul ekibinin başarılı oyuncusu Alexandru Epureanu, sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Moldovalı oyuncu, ligin 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.