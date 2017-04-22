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Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı sonrası stad dışında istenmeyen olaylar yaşandı.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 17:32
Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı
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Maç sonunda teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli Emre Belezoğlu tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arkadan gelen bir taraftar küfür etti.

Belezoğlu ve takıma arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı. Saldırıya uğrayan ve yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı.

Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu. Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir

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