Zlatan Ibrahimovic'in korkutan görüntüsü

Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İsveçli dünya yıldızı bu pozisyonda ayağını yanlış basınca futbolseverleri şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.



Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic oyuna devam edemezken 35 yaşındaki futbolcu sedye kullanmayı reddetti. Sahayı sekerek terk eden yıldız ismin kontrollerinden sonra son durumunun netlik kazanacağı belirtildi.



Maçı yorumlayan efsane futbolculardan Michael Owen, Ibrahimovic'in durumunun kritik olabileceğini ve kötü göründüğünü ifade etti.



Öte yandan Manchester United, Anderlecht'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.



Zlatan Ibrahimovic in cok fena düşüşü ve dizi kırıldı. Geçmiş olsun #ibrahimovic @Ibra_official pic.twitter.com/BMGclpI5Al — Modern Gladiator (@modernglad) 20 Nisan 2017