Beyaz Gazete Ana Sayfa

Zlatan Ibrahimovic'in korkutan görüntüsü

Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İsveçli dünya yıldızı bu pozisyonda ayağını yanlış basınca futbolseverleri şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 10:57
Zlatan Ibrahimovic'in korkutan görüntüsü

Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İsveçli dünya yıldızı bu pozisyonda ayağını yanlış basınca futbolseverleri şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.

Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic oyuna devam edemezken 35 yaşındaki futbolcu sedye kullanmayı reddetti. Sahayı sekerek terk eden yıldız ismin kontrollerinden sonra son durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

Maçı yorumlayan efsane futbolculardan Michael Owen, Ibrahimovic'in durumunun kritik olabileceğini ve kötü göründüğünü ifade etti.

Öte yandan Manchester United, Anderlecht'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Manchester UnitedZlatan İbrahimovicAnderlechtAvrupa Ligi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar