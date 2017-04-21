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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bugün yapılan kura çekiminde ise eşleşmeler belli oldu. Ajax, Lyon ile Celta Vigo da Manchester United ile eşleşti. İlk maçlar Hollanda ve İspanya’da oynanacak.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 14:27
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyen Lyon, Anderlecht'i geçen Manchester United, Schalke 04'ü geride bırakan Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo katıldı.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oldu:

Ajax - O. Lyon

Celta Vigo - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 4 ve 11 Mayıs'ta, Avrupa Ligi'nin final maçı da 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Celta VigoManchesterManchester UnitedAvrupa LigiAjax


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