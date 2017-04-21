UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bugün yapılan kura çekiminde ise eşleşmeler belli oldu. Ajax, Lyon ile Celta Vigo da Manchester United ile eşleşti. İlk maçlar Hollanda ve İspanya’da oynanacak.