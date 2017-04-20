Talisca maçın yıldızı oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Lyon'u ağırlayan Beşiktaş'ta Talisca'nın golleri Arena'yı salladı.
Beşiktaş için hayati önem taşıyan maçın yıldızı Talisca oldu. Beşiktaş'ın 2 golünü de kaydeden yıldız futbolcu 27 ve 58. dakikalarda attığı gollerle siyah beyazlı takımın taraftarlarını sevince boğdu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Talisca ilk devrede yaklaşık 2 ay sakatlık geçirmesie rağmen iyi toparlandı ve gollerini sıralamaya başladı.
28 maçta 13 gol atan Talisca kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.
Talisca geçen sezon Benfica'd 33 maçta 9 gol atmıştı. 2014-15 sezonunda ise 44 maçta 11 gol atmıştı.