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Talisca maçın yıldızı oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Lyon'u ağırlayan Beşiktaş'ta Talisca'nın golleri Arena'yı salladı.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 23:34
Talisca maçın yıldızı oldu

Beşiktaş için hayati önem taşıyan maçın yıldızı Talisca oldu. Beşiktaş'ın 2 golünü de kaydeden yıldız futbolcu 27 ve 58. dakikalarda attığı gollerle siyah beyazlı takımın taraftarlarını sevince boğdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Talisca ilk devrede yaklaşık 2 ay sakatlık geçirmesie rağmen iyi toparlandı ve gollerini sıralamaya başladı.

28 maçta 13 gol atan Talisca kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Talisca geçen sezon Benfica'd 33 maçta 9 gol atmıştı. 2014-15 sezonunda ise 44 maçta 11 gol atmıştı.



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