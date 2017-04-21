Manchester United uzatmalarda güldü!

Ev sahibi Manchester United maça hızlı başladı ve 10. dakikada Mkhitaryan'ın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Konuk ekip Anderlectht 32. dakikada Sofiane Hanni'nin ayağından buldğu golle durumu 1-1'e getirdi.



İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 1-1 berabere bitti, uzatmalara geçildi. Uzatmaların 107. dakikasında Rashford, Manchester United'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Ev sahibi Manchester, uzatma dakikalarında 2-1 galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.