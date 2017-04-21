Lyon'dan Beşiktaş ile dalga geçen paylaşım!

Lyon - Beşiktaş maçının ardından Fransız temsilcisinden skandal bir paylaşım geldi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında normal süresi 2-1 biten maçta temsilcimiz Beşiktaş'ı penaltılar ile eleyerek yarı finale yükselen Lyon, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a sataştı.

Lyon, kulübün simgesi olan aslanın arasına kartal emojisi koydu ve büyük tepki çekti. Lyon'un tweetinin ardından Beşiktaş taraftarları Fransız temsilcisine sert tepki gösterdi.



Karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı da Olimpik Lyon'u tebrik etti.







Lyon'da deneyimli futbolcu Valbuena da olay bir paylaşıma imza atarak Instagram hesabından, Takımının simgesi olan Aslan'ın ağzında Beşiktaş'ın ambleminin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.





