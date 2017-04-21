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Juventus'a Uruguaylı genç yetenek

İtalyan ekibi, Arjantin'in Boca Juniors takımından 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Bentancur ile 5 yılık sözleşme imzaladı.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 22:09
Juventus'a Uruguaylı genç yetenek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'tan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşuluyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Bentancur'un transferi için Boca Juniors kulübüne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Arjantin ekibinin, genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 50'lik pay alacağı da kaydedildi.

Uruguay 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Bentancur, Boca Juniors ile 2015'ten bu yana 40'ın üzerinde maça çıktı.





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