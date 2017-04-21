Ibrahimovic'in korkutan görüntüsü

Manchester United'ın Anderlect ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. İsveçli dünya yıldızı bu pozisyonda ayağını yanlış basınca ortaya futbolseverleri şoke eden bir görüntü çıktı.



Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic oyuna devam edemezken 35 yaşındaki futbolcu sedye kullanmayı reddetti.



Maçı yorumlayan efsane futbolculardan Michael Owen, Ibrahimovic'in durumunun kritik olabileceğini ve kötü göründüğünü ifade etti.





