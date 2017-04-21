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Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’a elenen ezeli rakibi Beşiktaş’a göndermede bulundu.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 10:13
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Olimpik Lyon’u ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçında normal süreyi aynı skorla bu kez önde tamamlayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Fransız ekibi, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak yarı finale yükselen taraf oldu.

GALATASARAY’DAN KUPALI GÖNDERME
Avrupa’da tarih yazmanın kıyısından dönen siyah-beyazlılara, ezeli rakibi Galatasaray’dan gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan 2000 yılında aldıkları UEFA Kupası fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın Galatasaray Ailesi! #TarihBirKereYazıldı" notunu düştü.

BeşiktaşAvrupa LigiGalatasaray


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