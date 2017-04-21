Lyon deplasmanında yaptığı hatayla rakibin 2. golü atmasına neden olan Fabri, rövanşta ise siyah-beyazlılara adeta hayat verdi. Lyon'un özellikle 2. yarıda ve uzatma dakikalarında bulduğu pozisyonlarda kalesinde devleşen İspanyol file bekçisi, Fikret Orman'ı da mahcup etmedi.



İlk maçın ardından Lyon'da yaşanan olaylarla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fabri'nin yediği golle ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve “2. maçta Fabri'ye çok güveniyorum. Eminim ki kurtardığı toplarla ilk maçtaki hatasını telafi edecektir” ifadelerini kullanmıştı.



Lacazette'in attığı golde hatası bulunmayan Fabri, özellikle maçın ikinci yarısında ve uzatma dakikalarında kalesinde devleşti ve Fikret Orman'ı mahcup etmedi.