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Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Twitter hesabından atılan UEFA Kupası görseli hakkında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 21:38
Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesinin sonrasında sarı kırmızılı kulübün twitter hesabından atılan UEFA Kupası görseli hakkında açıklama yaptı.

'TWEET ATAN HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK'
Konu ile ilgili olarak A Spor'a açıklama yapan Dursun Özbek şunları söyledi:

'Bunu yapan arkadaşla görüşeceğim. Bunun bugün olmaması gerekiyordu. Biz 17 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 17 Mayıs'ta İstanbul'da şöhretlerin katılacağı bir dostluk maçı olacak. Onun hazırlıkları var. Biraz ona yönelik ama zamanlaması yanlış oldu. Buradaki amaç da o değil. Ben en az Beşiktaşlılar kadar üzüldüm sonuca. O tweeti atan hakkında gerekeni yapacağız.'

'TARİH BİR KERE YAZILDI'
Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı, UEFA Kupası'nın fotoğrafını paylaşarak ''Tarih bir kere yazıldı'' notunu düşmüştü.


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