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Cumhuriyet yazarı Beşiktaş'la alay etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Küçükkanat Beşiktaş'la alay ederken, stadta getirilen tekbirden de rahatsız oldu.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 01:26
Cumhuriyet yazarı Beşiktaş'la alay etti

Beşiktaş, normal süresi ve uzatmalarını 2-1 önde bitirdiği maçta Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a seri penaltı atışlarında 7-6 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarımız bu sezon Avrupa macerasına çeyrek finalde nokta koyarken yarı finale yükselen taraf O. Lyon oldu.

Maçın ardından Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Küçükkanat'ın RT yaptığı tweet dikkat çekti.

Penatıl atışları esnasında taraftarlar ve futbolcular dua ederken, tribünler 'Ya Allah Bismillah Allahü Ekber' tekbiriyle inledi.

Mine Kırıkkanat ise kupaya penaltılarle veda eden Beşiktaş'la ve tekbirle alay eden tweetleri retweet yaptı.




Mine Kırıkkanat'tan skandal tweet

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