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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine cevap

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ın göndermesine ligdeki puan durumuyla cevap verdi.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 15:22
Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine cevap

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalinde, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a penaltılarla 7-6 kaybederek elenen Beşiktaş'a, ezeli rakibi Galatasaray'dan kupalı gönderme gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, 2000 yılında aldıkları UEFA Kupası fotoğrafını paylaşarak, 'Günaydın Galatasaray Ailesi! #TarihBirKereYazıldı' notunu düşmüştü.

BEŞİKTAŞ PUAN TABLOSUYLA CEVAP VERDİ
Siyah-beyazlılar, bu paylaşıma cevap olarak Süper Lig'deki puan tablosunu paylaştı ve 'Başımız dik, gururla yolumuza devam ediyoruz Şerefli Beşiktaş Ailesi' notunu düştü.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

BeşiktaşAvrupa LigiGalatasaray


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