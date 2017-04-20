Beşiktaş sonunu getiremedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Olympique Lyon'un çeyrek final rövanşındaki düellosu nefes kesti. Vodafone Arena'da bu sezon Avrupa devleri karşısında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılarımız Olympique Lyon'a da sahayı dar etti. Anderson Talisca'nın muhteşem 2 golüne Olympique Lyon'da Alexandre Lacazette karşılık verdi ve Beşiktaş 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 90 dakika sonunda aynı skorla galip gelerek maçı uzatmalara taşıdı. Karşılaşmanın 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde gol sesiz çıkmayınca; 3 topun direkten döndüğü, sayısız gol pozisyonunun kaçtığı müthiş mücadele penaltılara gitti.







TOSİC VE MİTROVİC PENALTILARI ATAMADI

Seri penaltı atışlarında iki takımda ilk 6 penaltıda hata yapmazken Beşiktaş'ta 7. penaltı için topun başına gelen Dusko Tosic topu kaleci Lopes'e nişanladı. Olympique Lyon'da da 7. penaltıyı Jallet üstten dışarı attı! Siyah-beyazlılarda 8. penaltıda diğer stoper Mitrovic kaçırırken, Olympique Lyon'da Gonalons ikinci kez eline gelen fırsatı geri çevirmedi ve 8. penaltıyı gole çevirerek takımını yarı finale taşıdı.







MAÇTAN DAKİKALAR



İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı. 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes yine gole izin vermedi.



14. dakikada Lacazette'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tolisso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.







TALİSCA'DAN MUHTEŞEM GOL: 1-0

27. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



LACAZETTE SKORA EŞİTLİK GETİRDİ: 1-1

34. dakikada Olympique Lyon beraberliği yakaladı. Gonalons'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



TOP DİREKTEN DÖNDÜ!



41. dakikada savunmanın hatasında meşin yuvarlakla buluşan Lacazette'nin şutunda top direğin içine çarparak kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.



43. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.







TALİSCA BİR KEZ DAHA SAHNEDE: 2-1



Beşiktaş 58. dakikada Anderson Talisca'nın ikinci golüyle bir kez daha öne geçti. 58. dakikada Adriano'nun ortasında altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldız kaleci Lopes'i bir çaresiz bıraktı.



Beşiktaş, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 2-1 öne geçti. Kara Kartal maçın ilerleyen dakikalarında 3. gol için Lyon kalesinde yoğun baskı kurdu.



YAPMA BABEL! BÜYÜK ŞANSSIZLIK



Beşiktaş, 88. dakikada Ryan Babel'le inanılmaz bir gol kaçırdı. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı vuruş direğe çarpıp tehlikeli bölgeye düştü. Topu önünde bulan Ryan Babel boş kaleye vurmak yerine sağına çekince rakip savunma yerleşti. Babel'in vuruşunda Fransız ekibi topu çizgi üzerinden çıkardı.



90. DAKİKADA NEFESİMİZİ TUTTUK



Son bölümü nefes kesen maçta bitime saniyeler kala konuk ekip çok net fırsatı Alexandre Lacazette'le değerlendiremedi. Golcü oyuncunun kalecimiz Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş üst direkten auta çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Vodafone Arena'da normal süre 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi ve karşılaşma uzatma bölümüne gidildi.







TALİSCA 3 GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Uzatma bölümünün ilk devresinde en net gol pozisyonuna Beşiktaş girdi. Quaresma, sağ kanattan sürüklediği atakta Morel'i geçtikten sonra çizgiye indi. Portekizli yıldızın içeri çevirdiği topta Anderson Talisca hat-trick yapmaya çok yaklaştı ancak Brezilyalı'nın şutunda top yandan auta çıktı. Maçın ilk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı.



BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI MAÇI TAMAMLAYAMADI



İkinci uzatma bölümünde yorgunluğun etkisiyle iki takım pozisyona girmekte zorlandı. Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma 116. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.



Maçın uzatma bölümünde başka gol olmayınca yarı finale çıkacak takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.











- Quaresma ve Adriano yetiştirildi



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti.



Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.



- Savunmanın göbeği Tosic ile Mitrovic'e emanet



Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.



Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.







- Aboubakar da cezalı



Siyah-beyazlı takımda cezası süren Vincent Aboubakar da çeyrek finalin ikinci maçında forma giyemedi.



Son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, cezasının ikincisini rövanş mücadelesinde yaşadı.



- Tek değişiklik



Teknik direktör Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.



Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi.







- Caner Erkin kadroda



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.

Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.



Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.



- Taraftarlar stadı tamamen doldurdu



Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.



Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı. Karşılaşmayı Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarların da tribünden takip ettiği görüldü.



Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi.



- Fabricio'ya büyük destek



Taraftarlar, ilk maçta hatalı gol yiyen kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e büyük destek verdi.

Isınmak için sahaya çıkan İspanyol kaleciyi tribüne çağıran taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat yaptı.



- Anonslarla uyarı



İlk maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA Disiplin Kurulunun her iki kulübe 2 yıl ertelemeli bir yıl men cezası vermesi sonrası karşılaşma öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu.



Anonslarda futbolcular kadar taraftara da büyük iş düştüğü, meşale atılmaması ve attırılmaması yönünde uyarılar yapıldı.



Olympique Lyon'un Fransa liginde Bastia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ev sahibi takım taraftarlarıyla kavga eden Fransız ekibinin kalecisi Anthony Lopes'in de taraftarları tahrik etmeye çalışabileceği belirtilerek siyah-beyazlılardan sakin olmaları istendi.







- Olympique Lyon'da 4 değişiklik



İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.



Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu.



İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi..



MAÇTAN DAKİKALAR



M.S.Olimpik Lyon, Beşiktaş'ı penaltılar sonunda eleyerek yarı finale yükseldi.

121'Lyon'da 8. penaltıyı kullanan kaptan Gonalons topu ağlarımıza gönderdi.

121'Beşiktaş'ta 8. penaltıyı kullanan Mitrovic topu kaleci Lopes'e nişanladı.

121'Beşiktaş'ta 8. penaltıyı Mitrovic kullanıyor.

121'GOL Lyon'un 7. penaltısını kullanan Jallet topu üstten auta gönderdi.

121'Beşiktaş'ın 7. penaltısını kullanan Tosic'in şutunu Lopes kurtardı.

121'Beşiktaş'ın 7. penaltısını Tosic kullanıyor.

121'GOLLLL Beşiktaş'ın 6. penaltısını kullanan Necip golü atıyor.

121'Beşiktaş'ın 6. penaltısını Necip kullanıyor.

121'GOL Lyon'un son penaltısında Valbuena golü kaydetti.

121'GOLLLL Talisca'nın vuruşu ağlarda!

121'Talisca 5. penaltımızı atmaya geliyor.

121'GOL Rybus'un vuruşunda Lyon golü buldu

121'GOLLLL Tolgay'ın vuruşunda da golü kaydettik!

121'GOLLLL Tolgay'ın vuruşunda da golü kaydettik!

121'GOLLLL Atiba'nın vuruşunda top ağlarda!

121'Atiba 3. penaltımızı kullanmaya geliyor.

121'GOL Lyon'da Tolisso'nun vuruşu gol oldu.

121'GOLLLL Cenk'in vuruşunda top ağlarda

121'Cenk Tosun 2. penaltı için geliyor.

121'GOL Fekir'in vuruşunda top ağlarımızda

121'GOLLLL Babel'in vuruşunda top ağlarda.

121'Babel penaltıyı kullanacak ilk futbolcumuz.

120'Hakem Mazic maçı bitiren düdüğü çaldı. Maç penaltılara gidiyor.

120'Jeremy Morel'in yerine Rybus oyuna girdi.

120'Maçın sonuna 1 dakika ilave edildi.

120'Yaklaşık 35 metreden Beşiktaş Talisca ile serbest vuruş kullandı.

120'Necip'ten aldığı topla ilerleyen Tolgay'a Tousart'ın müdahalesine hakem faul dedi.

119'Valbuena'nın orta sahaya yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının ters kafa vuruşunu Fabri çıkarak kontrol etti.

118'Valbuena'ya faul yapan Gökhan Gönül sarı kart gördü.

118'Beşiktaş savunmasından Cenk'e gönderilen uzun topta Diakhaby yükselerek kafa vurdu.

117'Uzaktan çekilen sert şutta Beck kendini siper etti. Dönen topta bir kez daha Lyon şansını denedi Atiba'ya çarpan top uzaklaştı.

116'Quaresma'nın yerine Tolgay Arslan oyuna girdi.

115'Quaresma topsuz alanda Lyon yarı sahasında kendisini yere bıraktı.

115'Valbuena'nın ceza sahasına getirdiği topa müdahale eden Gökhan tehlikeyi önledi.

114'Hızlı hücumda Quaresma ile çıkan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncunun Cenk'e attığı topa golcü oyuncu ofsaytta yakalandı.

113'Valbuena'nın ayağındaki topa Necip çok net bir şekilde müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

112'Morel'in sol kanattan gelerek içeri yaptığı ortada Fekir'in şutunu kaleci Fabri adeta uzayarak kurtardı.

111'Talisca'nın savunmanın solundan ileri gönderdiği pası Lyon savunması uzaklaştırdı. Top, Quaresma'ya gelmeden tehlike önlendi.

110'Sol kanattan gelişen Lyon hücumunda Beşiktaş savunması topu taca gönderdi.

109'Quaresma'nın sol arka direğe yaptığı ortaya vuran Talisca'nın kafa şutu kaleci Lopes'de kaldı.

108'Ghezzal'ın Beck'e yaptığı hareket sonrasında Beşiktaş faul kazandı.

108'Gökhan'ın ortasında kaleci Lopes uçarak uzaklaştırdı. Dönen topta şut auta gitti.

107'Beşiktaş'ta ceza sahası içine gönderilen topa vuran Cenk'in şutunda kaleci son anda uzaklaştırdı.

106'Beşiktaş-Lyon maçının uzatma bölümünün ikinci yarısı başladı.

105'Maçın uzatma bölümünün ilk devresi sona erdi.

105'Sol kanattan içeri yapılan Lyon ortasında Diakhaby bir kez daha yükselerek topa vurdu, az farkla auta çıktı.

105'Lyon'un hızlı hücumunda savunmanın arkasına atılan topu Gökhan Gönül son anda kornere gönderdi.

105'Beşiktaş hızlı çıkmaya çalışırken Cenk'e gelen topu golcü oyuncu kaptırdı.

104'Beşiktaş yarı alanında Talisca yerde kaldı. Tribünler faul bekledi ama hakem oralı olmadı.

103'Talisca'nın ters ayağına gelen top sonrası Beşiktaş büyük bir üzüntü yaşadı. Talisca soluyla vurabilse gol olması içten bile değildi.

102'Quaresma'nın rakibinden kaptığı topla çizgi üzerinden içeri gönderdiği topa Talisca vurdu, top yandan auta gitti.

102'Fekir'in getirdiği topla sol kanatta buluşan Valbuena ortasını ieçri doğru yaptı. Tousart'ın kafasında top Fabri'de kaldı.

101'Sol kanattan Quaresma ile gelişen Beşiktaş atağında Portekizli oyuncu arka direğe doğru orta şut karışımı bir top gönderdi, havadan giden top auta çıktı.

100'Beşiktaş 3. gol için Lyon kalesine yükleniyor.

99'Beşiktaş'ın Talisca'yla yakaladığı hızlı hücumda Lyon savunması tehlikeye izin vermedi.

98'Beşiktaş ceza sahasında karambolde Lyonlu oyuncular büyük bir tehlike yakaladı. İki defa şut girişiminde bulunan rakibe Beşiktaş müsade etmedi.

98'Lyon'un kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı. Dönen top yine Lyonlu oyuncularda kaldı.

97'Lyon hücumunda araya giren Beşiktaş savunması topu kornere gönderdi.

96'Lyon kaptanı Gonalons'un Talisca'ya yaptığı hareket sonrası Beşiktaş faul kazandı.

95'Beşiktaş hücumunda Lyon savunması araya girerek topu uzaklaştırdı. Beşiktaş'ta yorgunluk belirtileri başladı.

94'Oğuzhan'ın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

M.S.Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte mücadele 2-1 tamamlandı. 30 dakikalık uzatma bölümü oynanacak.

90'Maçın sonuna 1 dakika ilave edildi.

90'Lyon'un kaçırdığı bu pozisyon sonrası Arena bir anda sessizliğe gömüldü.

90'Lyon'un hızlı hücumunda savunmanın arkasına kaçan Lacazette, Mitrovic'i geçerek sol ayağıyla çok sert vurdu top üst direkten auta gitti.

89'Sağ kanattan ilerlemek isteyen Fekir, Beck'e faul yaptı.

88'Ceza sahası içindeki karambolde çekilen şutlarda Fabri başarılı olurken, tecrübeli kaleci Diakhaby'nin kafa vuruşunu son anda kontrol etti.

88'Lyon en tehlikeli pozisyonunu bu dakikada buldu.



87'Valbuena ile hızlı çıkan Lyon'da ileri gönderilen topu Beck uzaklaştırdı.

87'Babel'in ceza sahası içinde vermek istediği pasta top Diakhaby'nin eline çarptı. Hakem pozisyonu es geçti.

86'Beşiktaş mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

86'Babel'in şutu Cenk'e çarparak döndü, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

86'Quaresma'nın orta şut karışımı vuruşu direkten döndü. Babel'in önünde kalan topta Hollandalı oyuncu rakibi çalımlayarak vurdu.

85'Talisca ve Quaresma ile gelen Beşiktaş'ta baskı sürüyor.

85'Maçın kritik dakikalarına doğru ilerliyoruz.

84'Beşiktaş topa sahip olduğu dakikalarda rakip kalede boşluklar arıyor.

83'Lacazette ile hızlı hücuma çıkan Lyon'da sağ kanada gönderilen topu araya giren Beck uzaklaştırdı.

82'Lyonlu oyuncuların orta sahada önce Quaresma, ardından da Babel'e yaptıkları hareketle iki oyuncumuz da yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

81'Lyon hücumunda Beşiktaş savunmasının topu uzaklaştırma çabası bir türlü sonuç vermedi. Lyon baskısı sürüyor.

80'Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya Diakhaby vurdu, cılız kafa vuruşunda top Fabri'de kaldı.

80'Sol kanattan Morel'le gelen Lyon'da içeri yapılan ortaya savunma dokundu. Havalanan topu Beck kornere gönderdi.

79'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına kaçan Diakhaby'nin kafası üstten auta gitti.

78'Hava topu mücadelesine çıkan Tosic, Lacazette'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

77'Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine Beck oyuna dahil oldu.

77'Maxwell Cornet'in yerine Fekir oyuna girdi.

76'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

76'Adriano'nun kullandığı taçta topu alan Quaresma rakibini çalımlarken yerde kaldı. Kalenin sol çaprazından Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

75'Talisca sol çizgiden aldığı topla rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, arka direkteki Babel'e gönderdiği topu savunma taca gönderdi.

74'Lyon hücumunda savunmanın kaleye gönderdiği geri pası Fabri uzaklaştırdı.

74'Yüzü kanayan Valbuena kenara geldi, yüzüne müdahale yapıldı.

71'Talisca'nın sol kanattan sağa Quaresma'ya gönderdiği topu alan Portekizli oyuncu rakibini çalımlayarak şutunu çekti, kaleye gelen zayıf vuruşu Lopes kolay bir şekilde kontrol etti.

70'Valbuena'nın getirdiği topla buluşan Tolisso uzaktan sert vurdu, top üstten auta gitti.

69'Tolisso'nun orta sahaya yakın noktada yaptığı hareketle Oğuzhan yerde kaldı. Hakem Mazic faul kararı verdi.

68'Tousart'ın sağ çaprazdan çektiği şut Atiba'ya çarparak direk dibinden kaleye yönelirken Fabri son anda topu kornere uzaklaştırdı.

67'Lyon sol kanattan Morel'le hızlı geldi, Morel'in Oğuzhan'ı çalımlayarak içeri gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

66'Beşiktaş savunmasında yapılan hata sonrası Lacazette topu kontrol ederek pasını penaltı noktasına çıkardı, Tolisso'nun şutu savunmaya çarparak uzaklaştı.

65'Valbuena'nın frikiğinde top barajdan döndü.

65'Hakemin hatalı kararı sonrası Lyon tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

64'Savunmanın arkasına atılan topu alan Lacazette kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Fabri gole izin vermedi.

63'Gökhan'ın Talisca'yı düşünerek gönderdiği topu Diakhaby uzaklaştırdı.

62'Babel hızlı hücumda pasını Oğuzhan'la buluşturdu, Oğuzhan'ın pasını alan Quaresma'nın içeri yaptığı ortayı kaleci Lopes kontrol etti.

61'Cenk sol kanatta topu rakibine çarptırmak isterken başarılı olamadı.

60'Quaresma'nın sağ kanattan sol kanada defansa doğru döndüğü topu Adriano güçlükle kontrol etti. Adriano'nun stoperleri düşünerek gönderdiği topu Lyonlu oyuncular kontrol etti.

59'Talisca'nın golünün ardından Beşiktaş tribünlerinden 'üç, üç, üç' sesleri yükselmeye başladı.

58'Oyunun her alanında muhteşem bir performans sergileyen Talisca, galibiyeti ve turu istiyor.

58'Adriano'nun sol kanattan sağ ayağıyla yaptığı müthiş ortaya yükselerek kafayı vuran Talisca kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

58'GOOOOOOLLLLL

57'Quaresma'nın kullandığı kornerin ardından Portekizli yıldız yine topla buluştu ve içeri yaptığı ortayı Lyon savunması uzaklaştırdı.

57'Beşiktaş korner kullanacak.

56'Gökhan Gönül'ün ceza sahasına yakın noktadan Cenk'e gönderdiği topa milli golcü kafayı vurdu. Kaleci Lopes son anda topu uzaklaştırdı.

56'Talisca'nın uzun pasını alan Quaresma sağ kanattan hücum etmeye çalışırken top taca çıktı.

55'Lacazette'ye gönderilen topu kontrol eden Lyonlu futbolcu karşısına geçen Tosic'i çalımlayamadı.

54'Lyon savunmasından dönen topu kontrol eden ve sert vuran Talisca'nın şutu yandan auta gitti.

54'Topun başına geçen Quaresma'nın kötü kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

54'Orta sahada kaptığımız topla ilerlerken Talisca ceza sahasına yakın noktada düşürüldü.

53'Kullanılan taç atışında Adriano araya girdi ve topu bir kez daha taca gönderdi.

52'Lyon hücumunda savunma topu taca gönderdi.

51'Lyon tehlikeli hücumlarla kalemizde pozisyonlar buluyor.

50'Babel sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Şutu savunmadan döndü.

48'Adriano'nun Talisca'yı düşünerek gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

47'Dönen topta Beşiktaş bir kez daha hücum denedi fakat temsilcimiz başarılı olamadı.

46'Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselip vuran Talisca'nın kafası savunmaya çarparak yumuşadı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

46'Cenk'in başlama vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı.

D.A.Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

45'Orta sahada kullanılan serbest vuruşta Lyon savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

45'Christophe Jallet'in şutu az farkla direk dibinden auta gitti.

45'Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

44'Gökhan topa dokunamasaydı Valbuena kalecimiz Fabri'yle karşı karşıya kalacaktı.

44'Lacazette'in solda boştaki arkadaşı Valbuena'ya gönderdiği topa Gökhan Gönül ayağının ucuyla dokundu.

43'Talisca sağ çaprazdan sol ayağıyla falsolu vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

42'Lacazette ceza sahasına yakın noktadan sol çaprazdan güzel bir plase vuruşla topu kalemize gönderdi. Top direkten döndü.

41'Talisca'nın kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

40'Talisca ceza sahasına yakın bir noktada düşürüldü. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

39'Quaresma tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası içindeki itişmeler sonrası hakem uyardı.

35'Gökhan Gönül'ün arkasına atılan topu kontrol eden ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderen Lacazette skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

35'GOL

34'Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Cenk'e gönderilen topa savunma kayarak müdahale etti ve çok tehlikeli olabilecek bir pozisyonun önledi.

34'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa sahip olan Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

33'Atiba'nın rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem faul kararı verdi.

32'Gonalons'un Talisca'ya yaptığı faul sonrası Fransız ekibinin kaptanı sarı kart gördü.

31'Lacazette hızlı getirdiği topu sol kanattaki arkadaşına vermek isterken araya Gökhan girdi.

30'Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın sağ kanattan sol arka direkteki Babel'i düşünerek gönderdiği topu Lyonlu oyuncular kontrol etti.

30'Beşiktaş'ın baskısı sonrası Lyon topu kaleye gönderdi. Cenk'in baskısı sonrası hata yapan Lopes topu güçlükle taca gönderdi.

30'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

29'Adriano, Cornet'e sert girince sarı kart gördü.

28'Talisca'nın attığı golün ardından Beşiktaş tribünleri büyük bir coşku yaşıyor.

27'Talisca ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağıyla köşeye çok sert vurdu. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

27'GOOOOLLLLL!!!!!!

27'Kornerden dönen topta Gökhan içeri doğru Cenk'e gönderdi Babel'in şutunda top kornere gitti.

26'Gökhan'ın Cenk'e gönderdiği uzun topta araya savunma girerek topu kornere gönderdi.

25'2 dakika önce yaşanan pozisyondan sonra tribünlerin tepkisi devam ediyor.

24'Talisca'nın Quaresma'ya göndermek istediği top taca gitti.

24'Yaşananlar sonrası tribünlerden de büyük tepki devam ediyor.

23'Beşiktaş'ın hızlı hücumunu kesen hakem Milorad Mazic'e Beşiktaşlı futbolcular ve yedek kulübesi büyük tepki gösterdi.

23'Oyunu devam ettiren Mazic, Diakhaby'nin yerden kalkmaması sonrasında oyunu durdurdu.

22'Valbuena'nın ceza sahası içine gönderdiği topta Fabri ile Diakhaby çarpıştı. Lyonlu oyuncu yerde kaldı.

17'Dönen topta hızlı hücuma çıkan Lyon ekibi tehlikeli olmaya çalışırken savunma araya girdi, dönen topta Lacazette'ye gönderilen top auta gitti.

16'Sol kanattan sağdaki Quaresma'ya gönderilen topu alan Portekizli yıldız, içeri orta yapmaya çalışırken top savunmaya çarpıp kornere gitti.

15'Cenk'in pasında topla buluşan Talisca'nın uzaktan aşırtma vuruşu auta gitti.

14'Ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Corentin Tolisso penaltı noktası üzerinden vurdu, top az farkla auta gitti.

14'Olimpik Lyon en tehlikeli atağını buldu.

12'Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topta, defansa yardıma gelen Babel araya girdi. Top auta gitti.

11'Valbuena ile gelişen Lyon atağında savunma araya girdi.

11'Kısa süreli sakatlık sonrası Gökhan ayağa kalktı. Maça devam edebiliyor.

10'Valbuena'nın müdahalesi sonrası Gökhan Gönül bir anda kendisini yere bıraktı.

9'Lyon hücumunda Atiba araya girdi. Lacazette, oyuncumuza orta sahada faul yaptı.

8'Savunmanın arkasına Talisca'ya atılan topu, araya giren savunma kontrol etti.

7'Kullanılan köşe vuruşunda Diakhaby'nin şutu üstten auta gitti.

7'Lacazette ile Lyon tehlikeli geldi, Mitrovic'in hatası sonrası araya giren savunma topu kornere gönderdi.

6'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla hücuma çıkmaya çalışıyor.

5'Cenk sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Lopes uzaklaştırdı.

4'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşu Cenk kafayla uzaklaştırdı.

3'Tosic'in müdahalesi sonrası hakem faul kararı verdi. Lyon tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

2'Cenk Tosun'un uzaktan çektiği şutu kaleci Lopes kurtardı.

1'Milorad Mazic'in düdüğüyle Beşiktaş-Lyon maçı başladı.



