Beyaz Gazete Ana Sayfa

Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

Belçika'nın Genk takımıyla 3-2'nin rövanşında 1-1 berabere kalan İspanyol temsilcisi Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Spor / 21 Nisan 2017 Cuma 01:03
Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

Beçika'da Luminus Arena stadında oynanan karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 63. dakikada Celta Vigo'nun Danimarkalı oyuncusu Pione Sisto sahneye çıktı ve durumu 1-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Genk, Sisto'nun golüne 4 dakika sonra Trossard ile cevap verdi ve skoru eşitledi.

Belçika ekibi maçın son dakikalarına doğru baskısını arttırsa da golü bulamadı ve İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan İspanyol ekibi Celta Vigo, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.


Celta VigoAvrupa LigiYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar