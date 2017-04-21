Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

Beçika'da Luminus Arena stadında oynanan karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 63. dakikada Celta Vigo'nun Danimarkalı oyuncusu Pione Sisto sahneye çıktı ve durumu 1-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Genk, Sisto'nun golüne 4 dakika sonra Trossard ile cevap verdi ve skoru eşitledi.



Belçika ekibi maçın son dakikalarına doğru baskısını arttırsa da golü bulamadı ve İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan İspanyol ekibi Celta Vigo, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.





