Ajax Schalke 04'e kaybetti,turu kazandı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Schalke 04 ile Ajax Almanya'da karşı karşıya geldi.



İlk maçı 2-0 kazanan Hollanda temsilcisi, maça kötü bir başlangıç yaptı ve normal sürede rakibinin 2 golüne engel olamadı. 90 dakika bu skorla sona erince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 2 gol birden atan Ajax ismini yarı finale yazdırdı.



Schalke 04'ün gollerini 53'te Goretzka ve 56'da Burgstaller kaydetti. Ajax'a turu getiren golleri ise uzatmada 111'de Nick Viergever ve 120'de Amin Younes kaydetti.



Hollanda temsilcisinde Joel Veltman 80. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. O dakikadan sonra Ajax oyunu 10 kişi sürdüremk zorunda kalmasına rağmen maçtan kopmadı ve yarı finale çıkmasını bildi.