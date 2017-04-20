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Tudor: Van Persie'nin çirkefliklerine kanmayın

Tudor, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını Van Persie'nin oyunlarına kanmamaları konusunda uyardı.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 13:23
Tudor: Van Persie'nin çirkefliklerine kanmayın

Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.

YAPTIĞI ÇİRKEFLİKLERE KANMAYIN
Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, 'Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin' uyarısında bulundu.



DİKKATLİ OLUN
Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, 'Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur' değerlendirmesini yaptı.


Teknik Direktörİgor TudorFenerbahçeGalatasarayRobin Van Persie


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