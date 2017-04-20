Tarihi maçta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş - Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup olduğu Lyon'u evinde ağırlayacak.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ
Fabri, Gökhan G.-Mitrovic-Tosic-Adriano, Atiba-Oğuzhan, Quaresma-Talisca-Babel, Cenk.
LYON
Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette