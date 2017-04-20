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Skandal ceza için UEFA'ya teşekkür ettiler!

Beşiktaş - Lyon maçı öncesi UEFA'nın açıkladığı ceza sonrası Lyon'dan ilginç açıklama!

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 14:49
Skandal ceza için UEFA'ya teşekkür ettiler!

UEFA, Lyon - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle 'garip' bir ceza kararı verirken, açıklanan karar Fransız cephesinden olumlu olarak karşılanmıştı.

Beşiktaş, kritik maç öncesi cezaya sert bir tepki gösterirken, Şenol Güneş de Fransızların UEFA'daki lobileriyle ceza kararında etkili olduğunu dile getirdi. Şenol Güneş'in dikkat çeken sözleri, Lyon Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla daha da dikkat çeker hale geldi.

LYON'UN UEFA'YA TEŞEKKÜRÜ VE İLGİNÇ AÇIKLAMASI

Lyon Kulübü, UEFA'nın kararı sonrası resmi internet sitesinden cezayla ilgili açıklama yaparken, yazının son bölümündeki ifadeler dikkatlerden kaçmadı. Lyon'un aldıkları cezanın detaylarını yaptığı açıklamanın son kısmında, UEFA'ya kararın maç öncesi verildiği için teşekkür ettiği görüldü. Lyon'un yaptığı açıklamanın son kısmında ''Lyon, yarınki maçtan önce hızlı karar verilmesinden ve bu bağlamda maçın daha sakin bir ortamda oynanmasına imkan sağlamasından dolayı UEFA'ya teşekkür eder'' ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLANAN CEZAYA SERT TEPKİ

UEFA'nın Beşiktaş'a Lyon'da yaşanan olaylar nedeniyle 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası vermesi büyük tepki çekti. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak kararın ardından ''Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Biz maçtan önce de UEFA'ya tüm başvurularımızı yaptık. 17 bin Türk vatandaşa bilet satıyorlar bunlar bizim sorumluluğumuzda olamaz diye bildirdik. Çıkan olayların sorumluluğu tamamen Lyon emniyetinde iken verilen bu cezayı kabul etmek mümkün değil. Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Gerekçeli karar bize ulaştıktan sonra gerekli tüm hukuki girişimleri hemen başlatacağız ve bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ UEFA'YA CEZA KONUSUNDA İTİRAZ EDECEK

Beşiktaş, Lyon maçının ardından UEFA'ya verilen cezayla ilgili itirazda bulunacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman UEFA'ya savunmayı bizzat kendisinin yapacağını belirtti.

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