Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal karşılığında Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz, eski kulübüne büyük bir jest yaptı.



Bursaspor'dan alacağı olan ve vadesi geçen 80 bin Euro'yu altyapıdaki futbolcuların gelişimi için kullanılmak üzere Bursaspor'a bağışlayan Serdar Aziz'in bu davranışı mali açıdan zor günler geçiren Bursaspor yönetimini de memnun etti.



Bursaspor Başkanı Ali Ay, jestinden dolayı Serdar Aziz'e teşekkür ederek, paranın tamamının altyapı için harcanacağını söyledi.



