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Serdar Aziz'den Bursaspor'a jest

Sezon başında Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olan defans oyuncusu Serdar Aziz, yeşil-beyazlı kulüpten 80 bin Euro’luk alacağını altyapıda kullanılması şartıyla kulübe bıraktı.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:15
Serdar Aziz'den Bursaspor'a jest

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal karşılığında Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz, eski kulübüne büyük bir jest yaptı.

Bursaspor'dan alacağı olan ve vadesi geçen 80 bin Euro'yu altyapıdaki futbolcuların gelişimi için kullanılmak üzere Bursaspor'a bağışlayan Serdar Aziz'in bu davranışı mali açıdan zor günler geçiren Bursaspor yönetimini de memnun etti.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, jestinden dolayı Serdar Aziz'e teşekkür ederek, paranın tamamının altyapı için harcanacağını söyledi.

Sercan YıldırımBilal KısaBursasporSerdar AzizAli Ay


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