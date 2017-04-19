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Monaco 13 yıl sonra yarı finalde.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Monaco, Alman ekibi Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 23:53
Monaco 13 yıl sonra yarı finalde.

Monaco, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği rakibi Borussia Dortmund’u Stade Louis II’de konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada Mbappe ile 1-0 öne geçti. 17. dakikada Falcao, Monaco’yu iki farklı öne geçirdi. (2-0) İlk yarı bu skorla sona ererken, 48. dakikada Alman ekibi Reus’la farkı 1’e indirdi. Maçın skorunu 81. dakikada Germain tayin etti ve Monaco sahadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Borussia DortmundAlmanyaFransaMonaco


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