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Melih Gökçek'ten dev maç öncesi kritik uyarı

Melih Gökçek bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Lyon maçı öncesi dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 17:32
Melih Gökçek'ten dev maç öncesi kritik uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bu akşam oynanacak kritik maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Gökçek bazı terör gruplarının bu akşam sahneye çıkacağı uyarısında bulundu.

PKK, FETÖ, THKP-C GÖSTERİ YAPACAK

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek 'Bu gece Beşiktaş - Lyon maçında PKK, FETÖ, THKP-C işbirliğiyle gösteri yapılacağını iddia etti. 

BU İŞBİRLİĞNİNE KATILAN...

Gökçek 'Bu işbirliğine katılan, vatan hainlerine destek veriyor demektir' dedi.

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