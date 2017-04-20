Melih Gökçek'ten dev maç öncesi kritik uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bu akşam oynanacak kritik maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



Gökçek bazı terör gruplarının bu akşam sahneye çıkacağı uyarısında bulundu.



PKK, FETÖ, THKP-C GÖSTERİ YAPACAK



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek 'Bu gece Beşiktaş - Lyon maçında PKK, FETÖ, THKP-C işbirliğiyle gösteri yapılacağını iddia etti.



BU İŞBİRLİĞNİNE KATILAN...



Gökçek 'Bu işbirliğine katılan, vatan hainlerine destek veriyor demektir' dedi.



BU GECE BEŞİKTAŞ MAÇINDA PKK- FETO-THKP-C İŞBİRLİĞİ İLE GÖSTERİ YAPILACAK...

BU İŞBİRLİĞİNE KATILAN VATAN HAİNLERİNE DESTEK VERİYOR DEMEKTİR — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2017