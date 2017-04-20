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Lyonlu futbolcular şaşkına döndü

Beşiktaş'ın Lyon'la oynayacağı çeyrek final rövanş karşılaşması öncesinde Vodafone Arena'da coşkulu bekleyiş sürerken ilginç bir görüntü dikkati çekti.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 21:32
Lyonlu futbolcular şaşkına döndü

Fransız ekibinin futbolcuları saha zeminini ve atmosferi görmek için sahaya çıktığında Beşiktaşlı taraftarların ıslıklarıyla ve tezahüratlarıyla karşılaştı. Lyonluların şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Beşiktaş-Lyon maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Vodafone Arena tribünlerini doldurdu. Mücadele saatini stadyumda coşkulu bir şekilde bekleyen siyah beyazlılar Fransız temsilcisinin futbolcuları sahaya çıkınca ıslık ve tezahüratlarla stadyumu inletti.

Zemini ve atmosferi yoklamak için sahaya çıkan Lyonlu futbolcular karşılaştıkları manzarayla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sahaya adım atar atmaz çıkan ıslık sesi ve ardından yapılan tezahüratlar futbolcuları etkilerken şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

İşte o görüntüler;





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