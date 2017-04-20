G.Saray'ın efsane ismine silahlı saldırı!

Kolombiyalı eski kalecinin çevresini üç motorsikletin çevirdiği ve Mondragon'a ''Saatini ver yoksa seni vururuz'' dediği belirtildi. Mondragon yaptığı açıklamada ''İlk başta dediklerini anlamadım çünkü böyle bir olayın başıma gelmesinin şokunu yaşıyordum.'' dedi.



Mondragon'un saatini ve bir miktar parasını alan saldırganın efsane kaleciye zarar vermeden olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Galatasaray'ın efsane kalecileri arasında yer alan Mondragon, ''Eğer bu olay başıma ülkenin en prestijli ve güvenli yerinde geldiyse, fakir insanların yaşadığı yerleri hayal bile edemiyorum'' şeklinde konuştu.





