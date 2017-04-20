F.Bahçe'den Final Four'a dev adım

THY Avrupa Ligi Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'u 75-80 mağlup etti. OAKA'da oynanan 2 maçı da kazanan Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi.

Euroleague tarihinde ilk kez çeyrek final eşleşmesinde ev sahibi avantajına sahip olmayan bir takım, deplasmanda ilk 2 maçı da kazandı.



Fenerbahçe, Türk takımlarının 11 yıldır galibiyet çıkaramadığı OAKA'da iki günde üst üste 2 galibiyet çıkardı.





