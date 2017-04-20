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F.Bahçe'den Final Four'a dev adım

THY Avrupa Ligi'nde final four mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda mağlup ettiği Panathinaikos'u yine sahasında 80-75 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve büyük bir avantaj sağladı.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 22:48
F.Bahçe'den Final Four'a dev adım

THY Avrupa Ligi Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'u 75-80 mağlup etti. OAKA'da oynanan 2 maçı da kazanan Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi.
Euroleague tarihinde ilk kez çeyrek final eşleşmesinde ev sahibi avantajına sahip olmayan bir takım, deplasmanda ilk 2 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, Türk takımlarının 11 yıldır galibiyet çıkaramadığı OAKA'da iki günde üst üste 2 galibiyet çıkardı.


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