F.Bahçe'den Final Four'a dev adım

THY Avrupa Ligi'nde final four mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda mağlup ettiği Panathinaikos'u yine sahasında 80-75 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve büyük bir avantaj sağladı.
THY Avrupa Ligi Play-Off serisinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'u 75-80 mağlup etti. OAKA'da oynanan 2 maçı da kazanan Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi.
Euroleague tarihinde ilk kez çeyrek final eşleşmesinde ev sahibi avantajına sahip olmayan bir takım, deplasmanda ilk 2 maçı da kazandı.
Fenerbahçe, Türk takımlarının 11 yıldır galibiyet çıkaramadığı OAKA'da iki günde üst üste 2 galibiyet çıkardı.