Beyaz Gazete Ana Sayfa

Daçka Real Madrid'e mağlup oldu

THY Euroleague play-off serisi ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Real Madrid’e 83-75 mağlup oldu. Serinin ikinci maçı Cuma günü yine Madrid’de oynanacak.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 09:01
Daçka Real Madrid'e mağlup oldu



KÜNYE

Salon: Wizink Center

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Borys Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx

Real Madrid: Maciulis 3, Llull 23, Ayon 14, Taylor 3, Randolph 9, Fernandez 4, Doncic 4, Hunter 9, Thompkins 5, Draper 3, Carroll 6, Reyes

Başantrenör: Pablo Laso

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Wilbekin 8, Zizic 5, Clyburn 15, Harangody 11, Bertans 7, Anderson 8

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 16-24 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 36-37 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 61-53 (Real Madrid lehine)

Real MadridDarüşşafaka DoğuşDoğuş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar