Cavani, Ibrahimovic'i aratmıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımına en fazla katkı sağlayan isim olarak göze çarpıyor.



PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 43 gol kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak dikkati çekiyor.



İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesinde en önemli isim haline gelen Cavani, attığı 30 golle de Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.



TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ



Cavani, bu sezon PSG'nin en golcü futbolcusu konumunda yer alıyor.



Toplamda 43 gol kaydeden Uruguaylı futbolcu, 31 lig maçının 21'inde fileleri havalandırarak takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.



Cavani'yi Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura 17 ve Arjantinli futbolcu Angel Di Maria 13 golle takip ediyor. Ara transfer döneminde PSG'ye katılan Alman Julian Draxler ise 8 gole imza attı.



Uruguaylı futbolcunun gol yükünü çektiği Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elense de, ligde bir maçı eksik Monaco ile zirveyi paylaşıyor. PSG, bu sezon Lig Kupası'nı müzesine götürürken, Fransa Kupası'nda da yarı finale yükseldi.







TÜM KULVARLARDA SKOR ÜRETTİ



Cavani, bu sezon Ligue 1, Lig Kupası, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı.



Ligde 31 maçta 30 gol kaydeden Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı.



Lig Kupası'nda oynadığı 3 müsabakada 4 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, Fransa Kupası'nda ise bir maçta bir gol kaydetti.



Bu sezon 43 resmi maçta forma giyen Uruguaylı oyuncu, 43 kez rakip fileleri havalandırdı.







AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



PSG'nin ve Ligue 1'in en golcü ismi konumundaki Cavani, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde de zirvede bulunuyor.



Ligde 30 gol atan Cavani, İspanya'nın en golcü ismi Barcelonalı Lionel Messi'nin (29) ve Almanya'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan Bayern Münihli Robert Lewandowski (26) ile Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın (26) önünde yer alıyor.



Uruguaylı forvet, İtalya'da gol krallığını paylaşan Romalı Edin Dzeko ve Torinolu Andrea Belotti'yi (25), İngiltere'de ise Evertonlı Romelu Lukaku'yu (24) geride bırakıyor.







EN FORMDA SEZONUNU YAŞIYOR



İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla bu sezon PSG'de santrfor mevkisinde daha fazla oynama fırsatı yakalayan Cavani, en formda dönemine imza atıyor.



İtalyan ekibi Napoli'den 2013'te başkent temsilcisine gelen Uruguaylı golcü, 4. sezonunu oynadığı takımıyla adeta ikinci baharını yaşıyor.



Kariyerinde en fazla skor ürettiği (43) sezonu geçiren Cavani, 2013-2014'te 43 maça çıkıp 25 gol kaydederken, 2014-2015'te 53 karşılaşmada 31 kez topu ağlara gönderdi.



2015-2016 sezonunda 52 müsabakada görev alan Cavani, 25 gole imza atmıştı.