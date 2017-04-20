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Burası Arena buradan çıkış yok.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta 2-1 yenildiği Lyon’la bu gece rövanşta karşı karşıya geliyor Temsilcimiz, müthiş taraftarının desteğiyle Lyon’u eleyip Stockholm’deki finale bir adım daha yaklaşmaya kararlı

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 03:29
Burası Arena buradan çıkış yok.

Avrupa kupalarında evinde bileği hiç bükülmeyen Beşiktaş, bugün de Lyon'a sahayı dar edecek. Vodafone Arena'da 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, 11 Mayıs 2016'da ilk maçı oynadığı stadında bugüne kadar ligde ve Avrupa'da yenilmedi. Süper Lig'de Vodafone Arena'da 16 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 beraberlik aldı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyahbeyazlılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.

İLK KEZ YARI FİNALE
Söz konusu mücadelelerde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. 3-0 geriye düştüğü Benfica sınavında bile 3-3'ü yakalayıp galibiyeti kaçıran siyah- beyazlılar, 12. Adamlık görevini her zaman 10 numara yapan 41 bin taraftarının da desteğiyle Fransız ekibini geldiği gibi gönderecek! Beşiktaş turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

FRANSIZLARA KAYBETMİYOR
Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

AVRUPA'DAKİ 196. SINAVINDA
Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah- beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.
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