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Beşiktaşlı taraftarlardan Lyon'a ninni

Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon’un kaldığı otele deniz yoluyla gelerek, havai fişekler patlatıp, marşlar söyledi ve Fransızları uyutmadı.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:28
Beşiktaşlı taraftarlardan Lyon'a ninni
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon'un konakladığı Çırağan Sarayı'na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı.

Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar, ‘Burası İstanbul, buradan çıkış yok' sloganları atarak, Lyon'u rahatsız etmeye çalıştı.

Uefa Avrupa LigiLyonBeşiktaşAvrupa LigiÇeyrek Final


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