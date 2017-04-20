Beşiktaş: 2 Lyon: 1 (Canlı Anlatım)

Ligde lider konumda bulunan Beşiktaş, gözünü Avrupa'ya çevirdi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa'da 2-1 yenildiği Lyon'u Beşiktaş Arena'da ağırlıyor.



İŞTE İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun



Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, MoreL, Gonalons, Tousart, Cornet, Tolisso, Valbuena, Lacazette



MAÇTAN DAKİKALAR





71'Talisca'nın sol kanattan sağa Quaresma'ya gönderdiği topu alan Portekizli oyuncu rakibini çalımlayarak şutunu çekti, kaleye gelen zayıf vuruşu Lopes kolay bir şekilde kontrol etti.

70'Valbuena'nın getirdiği topla buluşan Tolisso uzaktan sert vurdu, top üstten auta gitti.

69'Tolisso'nun orta sahaya yakın noktada yaptığı hareketle Oğuzhan yerde kaldı. Hakem Mazic faul kararı verdi.

68'Tousart'ın sağ çaprazdan çektiği şut Atiba'ya çarparak direk dibinden kaleye yönelirken Fabri son anda topu kornere uzaklaştırdı.

67'Lyon sol kanattan Morel'le hızlı geldi, Morel'in Oğuzhan'ı çalımlayarak içeri gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

66'Beşiktaş savunmasında yapılan hata sonrası Lacazette topu kontrol ederek pasını penaltı noktasına çıkardı, Tolisso'nun şutu savunmaya çarparak uzaklaştı.

65'Valbuena'nın frikiğinde top barajdan döndü.

65'Hakemin hatalı kararı sonrası Lyon tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

64'Savunmanın arkasına atılan topu alan Lacazette kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Fabri gole izin vermedi.

63'Gökhan'ın Talisca'yı düşünerek gönderdiği topu Diakhaby uzaklaştırdı.

62'Babel hızlı hücumda pasını Oğuzhan'la buluşturdu, Oğuzhan'ın pasını alan Quaresma'nın içeri yaptığı ortayı kaleci Lopes kontrol etti.

61'Cenk sol kanatta topu rakibine çarptırmak isterken başarılı olamadı.

60'Quaresma'nın sağ kanattan sol kanada defansa doğru döndüğü topu Adriano güçlükle kontrol etti. Adriano'nun stoperleri düşünerek gönderdiği topu Lyonlu oyuncular kontrol etti.

59'Talisca'nın golünün ardından Beşiktaş tribünlerinden 'üç, üç, üç' sesleri yükselmeye başladı.

58'Oyunun her alanında muhteşem bir performans sergileyen Talisca, galibiyeti ve turu istiyor.

58'Adriano'nun sol kanattan sağ ayağıyla yaptığı müthiş ortaya yükselerek kafayı vuran Talisca kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

58'GOOOOOOLLLLL

57'Quaresma'nın kullandığı kornerin ardından Portekizli yıldız yine topla buluştu ve içeri yaptığı ortayı Lyon savunması uzaklaştırdı.

57'Beşiktaş korner kullanacak.

56'Gökhan Gönül'ün ceza sahasına yakın noktadan Cenk'e gönderdiği topa milli golcü kafayı vurdu. Kaleci Lopes son anda topu uzaklaştırdı.

56'Talisca'nın uzun pasını alan Quaresma sağ kanattan hücum etmeye çalışırken top taca çıktı.

55'Lacazette'ye gönderilen topu kontrol eden Lyonlu futbolcu karşısına geçen Tosic'i çalımlayamadı.

54'Lyon savunmasından dönen topu kontrol eden ve sert vuran Talisca'nın şutu yandan auta gitti.

54'Topun başına geçen Quaresma'nın kötü kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

54'Orta sahada kaptığımız topla ilerlerken Talisca ceza sahasına yakın noktada düşürüldü.

53'Kullanılan taç atışında Adriano araya girdi ve topu bir kez daha taca gönderdi.

52'Lyon hücumunda savunma topu taca gönderdi.

51'Lyon tehlikeli hücumlarla kalemizde pozisyonlar buluyor.

50'Babel sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Şutu savunmadan döndü.

48'Adriano'nun Talisca'yı düşünerek gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

47'Dönen topta Beşiktaş bir kez daha hücum denedi fakat temsilcimiz başarılı olamadı.

46'Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselip vuran Talisca'nın kafası savunmaya çarparak yumuşadı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

46'Cenk'in başlama vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı.

D.A.Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

45'Orta sahada kullanılan serbest vuruşta Lyon savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

45'Christophe Jallet'in şutu az farkla direk dibinden auta gitti.

45'Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

44'Gökhan topa dokunamasaydı Valbuena kalecimiz Fabri'yle karşı karşıya kalacaktı.

44'Lacazette'in solda boştaki arkadaşı Valbuena'ya gönderdiği topa Gökhan Gönül ayağının ucuyla dokundu.

43'Talisca sağ çaprazdan sol ayağıyla falsolu vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

42'Lacazette ceza sahasına yakın noktadan sol çaprazdan güzel bir plase vuruşla topu kalemize gönderdi. Top direkten döndü.

41'Talisca'nın kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

40'Talisca ceza sahasına yakın bir noktada düşürüldü. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

39'Quaresma tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası içindeki itişmeler sonrası hakem uyardı.

35'Gökhan Gönül'ün arkasına atılan topu kontrol eden ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderen Lacazette skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

35'GOL

34'Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Cenk'e gönderilen topa savunma kayarak müdahale etti ve çok tehlikeli olabilecek bir pozisyonun önledi.

34'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa sahip olan Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

33'Atiba'nın rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem faul kararı verdi.

32'Gonalons'un Talisca'ya yaptığı faul sonrası Fransız ekibinin kaptanı sarı kart gördü.

31'Lacazette hızlı getirdiği topu sol kanattaki arkadaşına vermek isterken araya Gökhan girdi.

30'Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın sağ kanattan sol arka direkteki Babel'i düşünerek gönderdiği topu Lyonlu oyuncular kontrol etti.

30'Beşiktaş'ın baskısı sonrası Lyon topu kaleye gönderdi. Cenk'in baskısı sonrası hata yapan Lopes topu güçlükle taca gönderdi.

30'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

29'Adriano, Cornet'e sert girince sarı kart gördü.

28'Talisca'nın attığı golün ardından Beşiktaş tribünleri büyük bir coşku yaşıyor.

27'Talisca ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağıyla köşeye çok sert vurdu. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

27'GOOOOLLLLL!!!!!!

27'Kornerden dönen topta Gökhan içeri doğru Cenk'e gönderdi Babel'in şutunda top kornere gitti.

26'Gökhan'ın Cenk'e gönderdiği uzun topta araya savunma girerek topu kornere gönderdi.

25'2 dakika önce yaşanan pozisyondan sonra tribünlerin tepkisi devam ediyor.

24'Talisca'nın Quaresma'ya göndermek istediği top taca gitti.

24'Yaşananlar sonrası tribünlerden de büyük tepki devam ediyor.

23'Beşiktaş'ın hızlı hücumunu kesen hakem Milorad Mazic'e Beşiktaşlı futbolcular ve yedek kulübesi büyük tepki gösterdi.

23'Oyunu devam ettiren Mazic, Diakhaby'nin yerden kalkmaması sonrasında oyunu durdurdu.

22'Valbuena'nın ceza sahası içine gönderdiği topta Fabri ile Diakhaby çarpıştı. Lyonlu oyuncu yerde kaldı.

17'Dönen topta hızlı hücuma çıkan Lyon ekibi tehlikeli olmaya çalışırken savunma araya girdi, dönen topta Lacazette'ye gönderilen top auta gitti.

16'Sol kanattan sağdaki Quaresma'ya gönderilen topu alan Portekizli yıldız, içeri orta yapmaya çalışırken top savunmaya çarpıp kornere gitti.

15'Cenk'in pasında topla buluşan Talisca'nın uzaktan aşırtma vuruşu auta gitti.

14'Ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Corentin Tolisso penaltı noktası üzerinden vurdu, top az farkla auta gitti.

14'Olimpik Lyon en tehlikeli atağını buldu.

12'Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topta, defansa yardıma gelen Babel araya girdi. Top auta gitti.

11'Valbuena ile gelişen Lyon atağında savunma araya girdi.

11'Kısa süreli sakatlık sonrası Gökhan ayağa kalktı. Maça devam edebiliyor.

10'Valbuena'nın müdahalesi sonrası Gökhan Gönül bir anda kendisini yere bıraktı.

9'Lyon hücumunda Atiba araya girdi. Lacazette, oyuncumuza orta sahada faul yaptı.

8'Savunmanın arkasına Talisca'ya atılan topu, araya giren savunma kontrol etti.

7'Kullanılan köşe vuruşunda Diakhaby'nin şutu üstten auta gitti.

7'Lacazette ile Lyon tehlikeli geldi, Mitrovic'in hatası sonrası araya giren savunma topu kornere gönderdi.

6'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla hücuma çıkmaya çalışıyor.

5'Cenk sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Lopes uzaklaştırdı.

4'Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşu Cenk kafayla uzaklaştırdı.

3'Tosic'in müdahalesi sonrası hakem faul kararı verdi. Lyon tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

2'Cenk Tosun'un uzaktan çektiği şutu kaleci Lopes kurtardı.

1'Milorad Mazic'in düdüğüyle Beşiktaş-Lyon maçı başladı.



