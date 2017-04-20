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Başkan Fatih Duruay'dan Ankaragücü'ne tam destek!

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.

Spor / 20 Nisan 2017 Perşembe 17:08
Başkan Fatih Duruay'dan Ankaragücü'ne tam destek!

Ankaragücü Beştepe tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal da bulundu.

Başkan Duruay, 23 Nisan’da Ankaragücü’nün Kayseri Erciyesspor’la oynayacağı maçta başarılar dileyerek, ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Ankaragücü taraftarlarının hafta sonu Kayseri’de oynanacak maç için otobüs talebinde bulunduklarını belirten Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesi olarak taraftarları Kayseri’ye, Ankaragücü maçına götürmek için otobüs kaldıracaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Duruay, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yiğiner’e kahve takımı hediye etti. Yiğiner de Başkan Duruay’a Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.

Hafta SonuAnkaragücüBelediyesporGölbaşıKulüp Başkanı


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