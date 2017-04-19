Beyaz Gazete Ana Sayfa

Barcelona tamam Juventus devam

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali rövanşında Juventus, ilk maçta 3-0 yendiği Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 23:47
Barcelona tamam Juventus devam

İki takım da ideal 11'leriyle sahaya çıkarken Barcelona maça beklendiği gibi baskılı başladı. Messi ile net pozisyonlara giren Katalan ekibi kaleyi bulmakta zorlandı. Juventus'un tecrübeli savunmacıları da maç boyunca rakiplerine zor anlar yaşattılar.
İlk yarı 0-0 sona ererken Barça ikinci yarı baskısını daha artırdı. Rakitic'i çıkarıp yerine Paco Alcacer'i alan Luis Enrique yine İtalyan savunmasını aşmayaı başaramadı.

Maç golsüz eşitlikle sona ererken Juventus, ilk maçtaki 3-0'ın avantajıyla turu geçen taraf oldu. Juventus, Barcelona'dan iki maçta da gol yemeyerek büyük bir iş çıkardı. Torino ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2 gol yerken 8 maçı gol yemeden tamamladı.
.

BarcelonaJuventus


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar