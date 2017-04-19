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Volkan Demirel'den Galatasaralıları kızdıracak sözler

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Galatasaray'ı hep yeniyoruz ama hep 6-0 konuşuluyor. Tabii ki 1-0 olsun bizim olsun ancak fırsatını bulursak da farka gidelim" dedi.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:02
Volkan Demirel'den Galatasaralıları kızdıracak sözler

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, dün sabahki idman öncesi bazı takım arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yerli oyuncuların katıldığı, yabancılardan ise sadece Josef de Souza'nın iştirak ettiği kahvaltıda bol bol derbi konuşuldu. Kahva ltıya Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu.

'Eğer Galatasaray'ı yenemezsek bu taraftar bizi tefe koyar' diyen tecrübeli kaptan, 'Önümüzde iki hedef var; Galatasaray'ı yenmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak... Bu ayağımıza kadar gelen büyük bir fırsattır. Galatasaray'ı yenersek çok iyi olur, fark atarsak efsane olur' şeklinde konuştu.

EN ÇOK 6-0 KONUŞULUYOR
Takım arkadaşlarından kendilerine inanmalarını isteyen Volkan Demirel, 'Başakşehir'in 4 attığı takıma biz de atarız. Fazlasını da atarız. 4 de olur, 5 te... Yeter ki onları Başakşehir'e karşı oynadıkları gibi yakalayalım. Galatasaray'ı hep yeniyoruz ama hep 6-0 konuşuluyor. Tabii ki 1-0 olsun bizim olsun ancak fırsatını bulursak da farka gidelim' dedi.

'KAZANIRSAK TARAFTAR BiZi AFFEDER'
Volkan Demirel, arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmada yerliyabancı ayrımı yapmadan herkesin birbirine yardımcı olmasını isterken, 'Galatasaray maçı taraftara kendimizi affettirmek için büyük bir fırsat. Bu her zaman böyle olmuştur. Onlara büyük bir zafer armağan edelim. Herkes derbiye iyi konsantre olsun' diye konuştu.

Volkan DemirelFenerbahçeGalatasaray


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