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Şenol Güneş UEFA için sert konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, verilen men cezası için ''UEFA Lyon adına bize 1 gol attı. Yarın o golü de çıkaracağız.'' dedi.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 22:09
Şenol Güneş UEFA için sert konuştu

Yarın oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, UEFA'nın verdiği ertelemeli men cezasını sert bir dille eleştirdi.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Tecrübeli teknik adam, ''Haksız şekilde verilirse o cezanın dönüşü daha kötü olur. UEFA Lyon tarafından ağır basmıştır. Belki de bir gol atmıştır. Cezayı haksız verirseniz, sapla saman birbirine karışır. Yarın daha da felaket olabilir. Verilen karara karşı boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız.' Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden Beşiktaş ve futboldur. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Bugün maça psikolojik baskı yapılmıştır. Ben Lyon'un baskıdan etkilenmediğini, bundan kazançlı çıktığını düşünüyorum.'' dedi.

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