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Santiago Bernabeu Aziz Yıldırım sürprizi

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Santiago Bernabeu tribününde 'Aziz Yıldırım İstifa' pankartı açıldı.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
Santiago Bernabeu Aziz Yıldırım sürprizi

Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olamayan ve bu sezonda da lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düşerek lige havlu atan Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım'a tepkiler dinmiyor. Özellikle Genç Fenerbahçeliler grubunun başını çektiği Yıldırım muhalifi taraftarlar, fırsat buldukları her alanda Yıldırım'ı istifaya davet ediyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in evinde Bayern Münih'i konuk ettiği müsabakanın öncesinde, Santiago Bernabeu tribününde 'Aziz Yıldırım İstifa' yazan pankart açıldı.


FenerbahçeBayern MünihReal MadridAziz Yıldırım


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