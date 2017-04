Ronaldo rekor tanımıyor

Eflatun-beyazlıların, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 'hat-trick' yaparak yarı finale yükselmesinde başrol oynayan Ronaldo, Kupa 1'de 100 gole ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.



Ronaldo futbol tarihine geçti



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 137 maçta 100 gol atan Ronaldo'nun ardından bu alanda, 114 müsabakada 94 kez fileleri havalandıran Lionel Messi ve 142 karşılaşmada 71 kez skor yüküne katkı sağlayan Raul Gonzalez sıralandı. Dördüncü sıradaki Ruud van Nistelrooy 73 maçta 56 gol atarken, Ronaldo'nun takım arkadaşı Karim Benzema ise 92 mücadelede 51 golle beşinci sırada yer aldı.



Ronaldo ayrıca, Real Madrid'in Bayern Münih'i mağlup ettiği ilk karşılaşmada 2 gole imza atarak, UEFA organizasyonlarında 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.



Ronaldo rekora doymuyor



Başkent ekibiyle tüm organizasyonlarda sergilediği performans ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok rekoru geride bıraktı.



Ronaldo, Real Madrid'de en fazla gol atan, La Liga'da en çok hat-trick yapan, bir futbol maçının her dakikasında gol sevinci yaşayan, Kupa 1'de bir sezonda en fazla gol kaydeden ve Portekiz Milli Takımı'nda en çok forma giyen ile en fazla fileleri havalandıran oyuncu olmak üzere birçok farklı alanda rekor kırdı.



Real Madrid'in en golcüsü



Ronaldo, sekizinci sezonunu yaşadığı Real Madrid'de tarihin en skorer oyuncusu olarak dikkati çekiyor.



Eflatun-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 386 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 395 kez havalandırdı.



Golcü futbolcunun ardından 741 karşılaşmada 323 gol atan Raul Gonzalez ile 396 maçta 308 kez skor tabelasını değiştiren Alfredo Di Stefano sıralandı. Başkent ekibinde oynadığı 353 maçta 177 gol atan Benzema ise aktif futbolcular arasında Ronaldo'ya en yakın isim konumunda bulunuyor.



Portekizli oyuncu, Real Madrid ile La Liga'da en fazla gol atan (279) ve en çok hat-trick yapan (38) oyuncu olarak da öne çıkıyor.



Ronaldo, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan derbide en fazla gol atan (18) futbolcu konumunda yer alıyor.



Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo



Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014'ü 17 golle tamamlayan Ronaldo, bu alanda bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.



Kupa 1'de bir sezonda en çok gol atan futbolcular sıralamasında Ronaldo'yu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Barcelonalı Messi takip ediyor.



Portekiz Milli Takımı'nın da en golcüsü



Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda tarihin en fazla forma giyen ve gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.



Milli takım ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 2003'ten bu yana 138 maça çıktığı Portekiz formasıyla 71 kez fileleri havalandırdı.



Messi'ye bir adım uzaklıkta



Ronaldo, Bayern Münih maçında attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez hat-trick yaparak Arjantinli yıldız Messi'nin (7) rekoruna bir adım daha yaklaştı.



Portekizli futbolcu, Bayern Münih'in yanı sıra Kupa 1'de Galatasaray, Ajax, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg ve Malmö ağlarını 3'er kez havalandırmayı başardı.