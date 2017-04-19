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Ronaldo böyle istedi! Real yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid sahasında uzatmalara giden maç sonrası evinde Bayern Münih'i 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:15
Ronaldo böyle istedi! Real yarı finalde

Normal süresi 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle tamamlanan maçta Real Madrid, uzatma dakikalarında attığı gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Real Madrid'e turu getiren golleri; 76, 105 ve 110. dakikalarda Ronaldo ve 112'de Marco Asensio attı. Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski ve Sergio Ramos (KK.) kaydetti. Cristiano Ronaldo, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.






Cristiano RonaldoRonaldoBayern MünihReal MadridSergio Ramos


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