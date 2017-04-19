Ronaldo böyle istedi! Real yarı finalde

Normal süresi 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle tamamlanan maçta Real Madrid, uzatma dakikalarında attığı gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.



Real Madrid'e turu getiren golleri; 76, 105 ve 110. dakikalarda Ronaldo ve 112'de Marco Asensio attı. Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski ve Sergio Ramos (KK.) kaydetti. Cristiano Ronaldo, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.













