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Milli sporcular Avrupa yolcusu

Erzincan Türk Telekom Spor Milli Badmintoncusu Muhammet Ali Kurt Hollanda’da yapılacak İnternational Badminton Turnuvasına, yine diğer milli sporcu Emre Sönmez ise Yunanistan’da yapılacak Gençler İnternational turnuvasına katılacaklardır.

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 08:45
Milli sporcular Avrupa yolcusu

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Recep Karakoç ; konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Milli sporcularımız tecrübe kazanmaları amacıyla Türkiye Badminton Federasyon Başkanlığı tarafından yurt dışına özel turnuvalara götürülmektedir. Burada alacakları puanlar ile sporcularımızın olimpiyatlara katılma şansları artacaktır. Sporcularımızın göstermiş oldukları bu üstün performanstan dolayı başta Antrenörlerimiz Murat Sönmez , Uğur Erçetin olmak üzere bizlere her türlü desteklerini sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.

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