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Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarının yarın oynanacak maçta tribünde yer almayacağını açıkladı. 2 bin 100 kişilik deplasman tribünü biletleri Beşiktaş taraftarına satılacak..

Spor / 19 Nisan 2017 Çarşamba 14:52
Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a müjde

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final vizesi arayan Beşiktaş, 2-1'in rövanşında yarın akşam sahasında Olympique Lyon'u konuk edecek.

İlk maçta yaşanan olayların ardından Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olup olmayacağıyla ilgili soru işaretlerini başkan Fikret Orman yaptığı açıklamayla sonlandırdı.

Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen panelde konuşan Orman, Fransız taraftarların yarınki maçta deplasman tribününde yer almayacağını açıkladı.

Orman, 2 bin 100 kişilik deplasman tribünü biletlerinin Beşiktaş taraftarına satılacağını duyururken, 20 kadar Lyon'lu taraftarı VIP tribününde ağırlayacaklarını söyledi..

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Fikret OrmanOlympique LyonBeşiktaşVodafone ArenaAvrupa Ligi


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