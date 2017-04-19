Lens'e İtalyan kancası

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Hollandalı yıldıza ciddi bir talip daha çıktı. Daha önce Napoli'nin, yıldız futbolcuyla ilgilendiği iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan ve İngiliz basınına göre Mavi-Beyazlılar, sonunda harekete geçti.



Napoli Yönetimi'nin Lens'in şartlarını sormak için Sunderland Yönetimi ile temasa geçtiği kaydedildi.







12 MİLYON EURO İSTEDİLER



Premier Lig'de son sırada bulunan ve düşmesine kesin gözüyle bakılan Kırmızı-Beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızı kesin olarak satacak. Sunderland, Lens için 2015'te ödediği 12 milyon Euro'yu (47.2 milyon TL) kurtarmak istiyor.



Bu nedenle Napoli'den de bu rakamı talep ettiği kaydedildi. İtalyan basınına göre ekonomik anlamda sıkıntısı bulunmayan Mavi-Beyazlılar bu rakamı ödemeye hazır! Bu gelişme Fenerbahçe açısından tam bir şok oldu. Sarı-Lacivertliler'in 12 milyon Euro'ya çıkması çok zor. Lens her ne kadar Sarı-Lacivertliler'de devam etmek istese de Napoli'nin de Şampiyonlar Ligi kozu bulunuyor.