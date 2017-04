Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrencilerin düzenlediği bir söyleşiye katıldı.



Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Orman, sorulan sorulara yanıt verdi. Lyon maçı hakkında açıklamalarda bulunan Orman, “Bana sorulursa her maçı kazanacağız. Bu temenni tabi. Sahada oynanan bir oyun. Öyle olması lazım. Çok müstesna ve aynı zamanda öğretmen bir hocamız var; Şenol Güneş. Çok iyi bir teknik direktör. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diye bizde bir söz var. Çok önemli bir ekibi var. Çok düzgün çocuklardan kurulu bir takım. İnşallah kazancağız. O umutlarla maça gideceğiz. Allah hepimizi mutlu etmeyi nasip etsin. Ondan sonra inşallah 3. yıldızı takmayı da nasip etsin” şeklinde konuştu.



“TALİSCA'NIN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”



Talisca'nın bonservisinin alınacak mı sorusuna Orman, “Olsa dükkan sizin ama yok. Beşiktaş'ın gerçekleri var. Beşiktaş iyi trend yakaladı. Her şeyi iyi bir seviyeye geldi. Ama dertleri bitmedi. Taraftarlar kampanyalar yapalım diyor. Sadece 50 TL istesek, 1 milyon kişi katılsa 50 milyon TL yapıyor. Bu yarısı etmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Beşiktaş'ın şöyle kültürü var; kopamıyorsunuz. Beşiktaş'ta oynayan oyuncular bizden kopamıyor. Gidenler geri geliyor. Gelen gitmek istemiyor. Oyuncularımız Beşiktaş'tan memnun. Futbol profesyonel bir oyun. Çok ayrılmak istediğini düşünmüyorum. 2 senelik kontratı var, bakacağız” açıklamasını yaptı.







TRANSFER POLİTİKASI SORUSU



Transfer politikasında sergilediği ikna kabiliyetinin sorulması üzerine Orman, “Bana pazarlıkçı, cimri dediler. Hayatta böyle biri değilim. Özel bir şey değil bu. Sadece elinizdeki imkanlara göre yapamaya çalışıyoruz. Beşiktaş sahibi halk olan bir camia. Para halk tarafından ödeniyor. Nasıl ödeniyor? Maça geliyorsunuz. Biz de o paraları harcıyorsunuz. 70 milyon yetimin hakkı var. Ben ve arkadaşlarım bu işi iyi anılmak için yapıyoruz. Elimizden geldiğince ince eleyip, sık dokumaya çalışıyoruz. Beşiktaş cazibe yeri. Herkes gelmek istiyor. Aile olduktan sonra geri olan bir iş” diye cevap verdi.



“HER KULÜBÜN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI OLUR”



Galatasaraylı bir öğrencinin transfer politikası sorusuna gülerek, ‘Söylemem. Gider Galatasaraylılara söylersin diyen Orman, “Her kulübün inişleri, çıkışları olur. Bizde de oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer kulüplerde oldu. Taraftarlık demek salt tenkit olan şeyler değil. Marşlarda söyleniyor, iyi güde kötü günde diye. Çok bir şey yapmıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Ben bu konudan anlarım. Benim futbol ilgili arkadaşlarım var. Metin Albayrak liseden sınıf arkadaşım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.







“KULÜPLER ZRZR GÖRÜR DEDİM”



Yabancı kuralının değişeceği yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Orman, “Kulüpler zarar görür dedim. Bekledim. Sonra yapalım dedim. Sonra bize zarar veriyor dediler. Futbol ciddi bir iştir. Maç oynanırken kurallar değişmez. Ceza sahasında oyuncu düştü penaltıdır” dedi.





“SADECE SAHADAKİ PERFORMANSINA BAKMIYORUZ”



Yabancı oyuncuları nasıl seçtiklerini anlatan Orman, “Biz bir tek futbolcunun sahadaki performansına bakmıyoruz. Karakter, aile yapısına bakıyoruz. Bizim içimize girdikten sonra aile duygusunu aşılamaya çalışıyoruz. Balık baştan kokar. Bu işin birinci noktası başkan yönetim kurulu. En altta taraftar var. Kültürümüzü yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Rakiplerimize bir şey söylememeye gayret ediyoruz. Bazen hata yapıyoruz. Yapıcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.







“FUTBOL MÜHENDİSLİĞİ DİYE BİR ŞEY VAR”



Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kadrosunun kurulmaya başlanıp, başlanmadığının sorulması üzerine Orman, “Futbol mühendisliği diye bir şey var. Manavdaki sıralı duran meyveler değil. Bunun sıralaması, bütçesi ve mühendisliği var. Biz iyi yapma gayreti içindeyiz Her sene takımı bir tık yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Feda sezonunda, Bilic olduğu zaman, her sene üstüne koyuyoruz. Hem genç olsun hem bedava olsun, dünya yıldızı olsun, burumu oynatıp olmuyor” diye konuştu.





“SONRA ELİNDE DÜDÜK PARAMPARÇA OLUYORSUNUZ”



Şenez Erzik'in UEFA Yönetim Kurulu'na girmesiyle başlayan UEFA'daki temsilin sonradan güç kaybettiğinin altını çizen Orman, “Şimdi bir arkadaşımızı soktuk. Bir tane olması yeterli değil. UEFA'da bir çok kurum var. O kurumlara genç arkadaşlarımızı oralara sokmak lazım. Kuvvetli olmamız lazım. Sahipsiz olduğun zaman tokat yiyorsun. Real Madrid-Bayern Münih maçını seyrettim. İskoç hakem Real Madrid ile Dinamo Kiev maçı oynansa, bize yaptığı hareketlerin aynısını yapabilir miydi? Yapamazdı. Bütün Türk takımları olarak kuvvetli olacağız. Sonra elinde bir düdük paramparça oluyorsunuz” dedi.







'MAÇA ALKOL ALMADAN GELİN'



Fikret Orman: 'Taraftarlardan rica ediyorum maça diri gelsinler, Çarşı'ya gidip yemek yiyip, alkol alıyorlar, yorgun geliyorlar. Rica ederiyorum maça diri gelip takımlarını desteklesinler.' dedi.



Orman sözlerini; 'Lyon cephesi kendilerine ayrılan 2100 kişilik bilet kontenjanını bizi bıraktı ve bir dostluk eli uzattı. Bizim de oradaki maçı unutup yarınki maça odaklanmamız lazım. Lyon'a 200 kişilik yer ayırdık, ayrıca yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu gelecek, onları da deplasman tribünü yerine locada konuk edeceğiz.' diyerek sonlandırdı.