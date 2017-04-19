Fenerbahçe Yunanistan'da desten yazdı

İstanbul'da oynanacak final four'a üst üste 3. kez adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe, THY Euroleague play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos'la karşılaştı. OAKA Arena'da 21 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Obradovic'in öğrencileri sahadan 71-58 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.



11 YIL SONRA BİR İLK



THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.



Sarı-lacivertli ekip, iç saha maçlarında en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilen Yunan temsilcisinin bu üstünlüğünü bitirmeyi başardı. Panathinaikos Superfoods, 8 Mart 2006'da o zamanki adıyla Efes Pilsen olan Anadolu Efes'e 76-73 mağlup olmuştu.



Yunan ekibi, bu mağlubiyetin ardından Türk takımlarıyla yaptığı 17 karşılaşmayı da kazanmayı bildi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi bu süreçte yedişer kez yenen Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş'a 2 ve Galatasaray Odeabank'a bir kez üstünlük sağladı.







Fenerbahçe, rakip taraftarların takımlarına verdiği büyük desteğe rağmen Panathinaikos Superfoods'u 17 maç sonra yenen Türk takımı oldu.



Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Zeljko Obradovic de eski takımına karşı ilk kez bir deplasman galibiyeti sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'de 23 sayı üreten Bogdan Bogdanovic, galibiyette büyük rol oynadı. Kenardan gelen Ekpe Udoh ise 8 sayısının yanı sıra yaptığı 4 blokla etkili bir oyun sergiledi.

Rakibi karşısında ilk yarıda savunmada etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, ilk 20 dakikada potasında 42 sayı gördü. Maçın 2. çeyreğinde 27 sayı yiyen Fenerbahçe, ikinci yarıda ise savunma performansıyla skoru lehine çevirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında 8 sayı yiyen sarı-lacivertliler, son periyotta da aynı savunma performansını gösterdi. Mücadelenin ikinci yarısında 16 sayıyı potasında gören Fenerbahçe, bu devrede 43 sayı üretti.







PANATHİNAİKOS'TA TARİHİ HEZİMET



İkinci yarıda sadece 16 sayı atan Panathinaikos, Euroleague tarihinde bir devrede en az sayı attığı maçı oynadı.

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