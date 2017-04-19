Çağla, Fransa açıkta ana tabloda

27 yaşındaki milli tenisçi Çağla Büyükakçay, açıklanan kabul listesine göre sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo için mücadele edecek. Bu hafta itibarıyla dünya sıralamasının 107. basamağında yer alan Büyükakçay, Paris'teki organizasyon için elde ettiği hak neticesinde slam arenasında beşinci kez ana tabloda ter dökecek.



Slam kariyerinin ilk ana tablo tecrübesini geçen sene yine bu adreste yaşayan Çağla, sırasıyla Elitsa Kostova, Petra Martic ve Klara Koukalova'yı yenerek aştığı elemelerin ardından birinci turda Aliaksandra Sasnovich'i yenen Büyükakçay, Açık Dönem'deki bir Grand Slam turnuvasında tek kadınlarda ana tablo maçı kazanan ilk Türk olmuştu. Çağla, ikinci turda ise Anastasia Pavlyuchenkova'ya kaybetmişti.