Ali Şen: Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.



Ali Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm futbolseverlerin bu derbiyle ilgilendiğini vurgulayarak, Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'daki maçın favorisi olduğunu belirtti.



Sarı-lacivertlilerde, son haftalarda alınan sonuçlarla morallerin yüksek olduğunu dile getiren Şen, 'Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçeli taraftarların uzun bir aranın ardından Türk Telekom Arena'ya geleceğini de hatırlatan Ali Şen, 'Yıllardır söylüyorum, taraftarın olmadığı maçların tadı tuzu yok. Taraftarların da orada olması futbolu güzelleştirecek bir şey. Eski yıllarda olduğu gibi dostane bir şekilde maçı izlemelerini rica ediyorum.' diye konuştu.



Kemal Aslan: 'Kazanan sezona moralli devam edecek'



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan ise derbinin kaderini Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sahaya süreceği kadronun belirleyeceğini dile getirdi.



İki takımın da sıkıntılı bir durumda bulunduğunu savunan Aslan, 'İkinciliğe sezonu kurtarmak olarak bakıyorlar. Derbide galip gelen, moral motivasyonunu artıracak. Kazanan sezona moralli devam edecek. Maçın seyrini Tudor'un çıkaracağı kadro belirleyecek.' dedi.



Derbinin gergin geçeceğini iddia eden Kemal Aslan, 'Fenerbahçe'nin oyun şablonu oturdu. Galatasaray'ın ne oynayacağı önemli bir etken olacak. Gergin bir derbi olacağını düşünüyorum. İki taraf da mutlaka kazanıp, taraftarlarına moral vermek isteyecek.' şeklinde konuştu.



