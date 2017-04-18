Trabzonspor yeni seri peşinde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki 10 maçlık yenilmezlik serisine sahasında oynadığı Beşiktaş maçıyla son veren Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla birlikte yeri bir serinin başlangıcını yapmayı planlıyor. Ligin ikinci yarısında yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinde 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan toplayan Trabzonspor, lig lideri Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından oynayacağı Antalyaspor maçıyla birlikte kalan 7 maçta yeni bir seri yakalayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.



Antalyaspor ile kritik maç



Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda bir sıra altında 6. sırada bulunan Antalyaspor ile 22 Nisan Cumartesi günü karşılaşacak olan Trabzonspor’un, rakibiyle kritik bir maça çıkacak. 44 puanı bulanan bordo-mavililer 43 puan ile en yakın takipçisi Antalyaspor ile oynayacağı maç üst basamaklara doğru tırmanması ve yeni bir seri yakalaması adına büyük bir önem taşıyor.



Trabzonspor, Antalyaspor maçını kazanması halinde 28. haftanın en çok kazanan takımları arasında yer alacak. Ligde 44 puanı olan Trabzonspor, 43 puanı bulunan Antalyaspor’u mağlup etmesi halinde rakibini geride bırakacak. Puan tablosunda ise Trabzonspor’un üstünden bulunan 50 puanlı Fenerbahçe ile 49 puanlı Galatasaray’ın birbirleriyle oynayacak olması ve yaşanacak muhtemel puan kayıpları nedeniyle bordo-mavililer kazanması halinde rakiplerine bir adım daha yaklaşacak.



Yanal, motive ediyor



Gelecek sezon planlaması adına önemli adımlar atan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, kritik Antalyaspor maçı öncesi oyuncularını uyarıyor. Ligin ikinci yarısında yakaladıkları seriyi Antalyaspor ile oynayacakları maçla birlikte tekrar yakalayabileceklerini oyuncularına aşılayan deneyimli teknik adam, Beşiktaş maçının sonucunun yakaladıkları havayı etkilemeyeceğine inandığını söyleyerek oyuncularına güvendiğini aktardı.