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İpek Soylu'dan kariyer rekoru

Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaşan İpek Soylu, çiftler dünya sıralamasında 63. basamağa çıkarak kariyer rekorunu kırdı

Spor / 17 Nisan 2017 Pazartesi 21:50
İpek Soylu'dan kariyer rekoru

Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.

21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.

İpek SoyluTenis TurnuvasıYükselen


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