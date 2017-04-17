Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:



'Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır.



Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.'



