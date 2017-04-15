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Tuchel'den Nuri Şahin'e övgü

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Tuchel: 'Nuri Şahin'in performansı dikkat çekiciydi. Monaco ve Eintracht Frankfurt'a karşı takımda önemli bir faktördü'

Spor / 15 Nisan 2017 Cumartesi 23:18
Tuchel'den Nuri Şahin'e övgü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'i son iki maçta gösterdiği performanstan dolayı övdü.

Thuchel, Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Nuri Şahin'in sakatlıktan dolayı uzun süre forma giymemesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Monaco ve ligde Eintracht Frankfurt karşısındaki performansını değerlendirdi.



Nuri Şahin'in sakatlıktan dolay hazırlık dönemini kaçırdığını belirten Tuchel, 'Performansı dikkat çekiciydi. Monaco'ya karşı ikinci yarıda ve bugün de takımda çok önemli bir faktördü.' dedi.

Milli futbolcunun takımda önemli bir yere sahip oluğunu vurgulayan Tuchel, Nuri Şahin'in kendisini başkasının yerine koyabilen hassas bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

Bundan dolayı yaşananlardan çok etkilendiğini anlatan Thomas Tuchel, 'Aynı zamanda buna reaksiyon göstereceğini başarabileceğini hissettim. Bu konuda cesaretlendirdik. Nuri büyük bir öz güvene sahip. Bu çok iyi bir şey, aksi takdirde bu kadar kısa bir sürede bu seviyede oynamak mümkün değil. Nuri kendine güveniyor.' ifadelerini kullandı.

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