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Fikret Orman'dan Fransızlara çok sert cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, rövanş maçının seyircisiz oynanması için UEFA'ya baskı yapan Fransızlara sert bir dille cevap verdi.

Spor / 15 Nisan 2017 Cumartesi 11:54
Fikret Orman'dan Fransızlara çok sert cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda olaylı Lyon maçıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

İşte Fikret Orman'ın sözleri:

TURU BİZ GEÇECEĞİZ
'Adamlar maçın başında 2-0 öne geçse, 80'de 2-1 yapsak herkes mutlu olacaktı, yüzler gelecekti. Evet, biz onları burada yeneceğiz. Bu turu geçeceğiz.''

AĞZINIZIN PAYINI VERİRİZ
''Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Para kazanmak için sattılar o biletleri. Şimdi faturayı bize çıkartmak istiyorlar. Burası bizim evimiz Arena, korkmasınlar! Güzel güzel maçlarını seyretsinler. Bize öyle ayak oyunları yapmasınlar, ağızlarının payını veririz.''

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Fikret OrmanDivan KuruluLyonBeşiktaş


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