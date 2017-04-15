Fikret Orman'dan Fransızlara çok sert cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, rövanş maçının seyircisiz oynanması için UEFA'ya baskı yapan Fransızlara sert bir dille cevap verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda olaylı Lyon maçıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
İşte Fikret Orman'ın sözleri:
TURU BİZ GEÇECEĞİZ
'Adamlar maçın başında 2-0 öne geçse, 80'de 2-1 yapsak herkes mutlu olacaktı, yüzler gelecekti. Evet, biz onları burada yeneceğiz. Bu turu geçeceğiz.''
AĞZINIZIN PAYINI VERİRİZ
''Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Para kazanmak için sattılar o biletleri. Şimdi faturayı bize çıkartmak istiyorlar. Burası bizim evimiz Arena, korkmasınlar! Güzel güzel maçlarını seyretsinler. Bize öyle ayak oyunları yapmasınlar, ağızlarının payını veririz.''